Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
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Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса «Евровидение» отложена «по неизвестным причинам», сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление представителя группы.
9 марта было последним днем подачи заявок для участия в «Евровидении-2020». По истечении этого дня на сайте «Евровидения» не были представлены песни российского коллектива и представительницы Азербайджана Самиры Эфенди.
«Евровидение-2020» состоится в мае в Роттердаме.
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