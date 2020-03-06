Россияне назвали «Красотку» самым женским фильмом

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Россияне считают фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром «Красотка» самым женским, свидетельствует исследование Фонда Кино, телеканала «Синема» и Института современных медиа MOMRI.

Фильму Гарри Маршалла отдали голоса 13% опрошенных. Респонденты отмечали, что это фильм о женщинах и женственности, любви, красоте, счастье и моде. На втором месте оказался фильм «Москва слезам не верит» с 10% голосов, на третьем — «Девчата» с 8%.

Картина «Секс в большом городе» по одноименному сериалу заняла четвертое место с 7% голосов. Также в топ-10 вошли »Бриджит Джонс», «Унесенные ветром», «Любовь и голуби», «Гордость и предубеждение», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Дневник памяти».

Опрос проводился в соцсетях и на улицах Москвы. В исследовании участвовали двести россиян от 15 лет до 70 лет.

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