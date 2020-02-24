Прилучный разводится после девяти лет брака

Российский актер Павел Прилучный и его супруга актриса Агата Муцениеце решили расстаться. Об этом Муцениеце написала в Instagram.

Артистка намекнула, что планировала выложить пост с заявлением в «определенное время и с определенным тестом», чтобы не испортить имидж. Однако «внутри нее громко кричал голос» и она решила признаться, что разводится с мужем. Решение это, по ее словам, было принято обоюдно, полюбовной, с уважением и понимаем.

«Пришла к тому, что надо - законно расторгать брак. Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал – нет», — написала Муцениеце.

Она отметила, что благодарна Прилучному за все и подчеркнула, что они навсегда связаны друг с другом. Также актриса попросила не беспокоить ее.

Известно, что пара сыграла свадьбу в июле 2011 года.

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