Дочь Стивена Спилберга рассказала о карьере порно-звезды

Дочь Стивена Спилберга Микаэла рассказала, что начала пробовать себя в порно-карьере в жанре соло. Об этом сообщает The Sun.

По ее словам, она устала от того, что ей говорили о ненависти к своему телу и решила извлечь доход от своего тела.

«Я чувствую, что выполняю такую работу, что я могу «удовлетворить» других людей. Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной», — сказала она.

Отмечается, что Микаэла впервые поделилась новостями о своей новой карьере в социальных сетях в начале этого месяца.

Она надеется, что ее работа поможет стать финансово независимой от родителей.

Известно, что Спилберг сообщила о порно-карьере родителям. Девушка отметила, что они не расстроились ее решением, а были, скорее, заинтригованы.