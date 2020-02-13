Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые станет мамой

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Актриса Софи Тернер ждет первенца, сообщает портал JustJared со ссылкой на собственный источник.

23-летняя звезда сериала «Игра престолов» в мае 2019 года вышла замуж за 30-летнего участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса. Утверждается, что пока Софи держит беременность в секрете и появляется на светских мероприятиях в нарядах, удачно маскирующих изменившуюся фигуру.

Пока представители Тернер и Джонаса не прокомментировали слухи.

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