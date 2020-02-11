После неудачной премьеры «Хищным птицам» сменили название
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Фильм с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» сменил название, сообщает Entertainment Weekly.
Это произошло после того, как сборы картины в США в премьерный уикэнд составили только $33 млн, тогда как авторы ожидали бокс-офиса объемом в $50-55 млн.
Теперь американские кинотеатры показывают фильм по комиксам DC под названием «Харли Квинн: Хищные птицы». Предположительно, таким образом студия Warner Bros. хочет обратить внимание потенциальных зрителей на то, о какой именно супергероине повествует сюжет картины.
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