После неудачной премьеры «Хищным птицам» сменили название

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Фильм с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» сменил название, сообщает Entertainment Weekly.

Это произошло после того, как сборы картины в США в премьерный уикэнд составили только $33 млн, тогда как авторы ожидали бокс-офиса объемом в $50-55 млн.

Теперь американские кинотеатры показывают фильм по комиксам DC под названием «Харли Квинн: Хищные птицы». Предположительно, таким образом студия Warner Bros. хочет обратить внимание потенциальных зрителей на то, о какой именно супергероине повествует сюжет картины.

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