Лучшим мультфильмом на премии «Оскар 2020» стала «История игрушек 4»

В номинации лучший полнометражный анимационный фильм на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» победила «История игрушек 4».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени

Кроме того, среди номинантов также были представлены «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено», а также «Я потеряла свое тело» и «Клаус».

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

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