Лучшим мультфильмом на премии «Оскар 2020» стала «История игрушек 4»

close
Кадр из мультфильма «История игрушек 4» (2019) Кадр из мультфильма «История игрушек 4» (2019)
Кадр из мультфильма «История игрушек 4» (2019)
Pixar Animation Studios

В номинации лучший полнометражный анимационный фильм на 92-й церемонии вручения премии «Оскар» победила «История игрушек 4».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени

Кроме того, среди номинантов также были представлены «Как приручить дракона 3», «Потерянное звено», а также «Я потеряла свое тело» и «Клаус».

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

«Паразиты» получили «Оскар» в номинации лучший оригинальный сценарий

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Такого никогда не было: Disney установил исторический рекорд по сборам