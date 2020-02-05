В Disney назвали даты премьеры сериалов «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн»

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AP

Киностудия Disney анонсировала даты премьер сериалов «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн», пишет The Verge.

По словам гендиректора Роберта Айгера, сериал «Сокол и Зимний солдат» дебютирует в августе, а премьера «ВандаВижн» в декабре.

Тизеры шоу были уже продемонстрированы в воскресенье.

Точные даты выхода сериалов будут анонсированы позже.

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