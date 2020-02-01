MaкSим объявила об уходе в бессрочный отпуск

Певица MaкSим уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.

По словам менеджера, причиной ухода со сцены стало состояние здоровья певицы, связанное с травмами, полученными в автомобильной катастрофе в апреле 2019 года.

»...мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Также Соколова принесла извинения поклонникам артистки за отмену предстоящих концертов и мероприятий, попросив с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

По ее словам, со всеми организаторами вопрос будет решаться индивидуально.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — заключила директор.

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