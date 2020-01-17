Публике закрыли доступ в Лувр из-за забастовки персонала

Персонал парижского музея Лувр 17 января объявил о забастовке против пенсионной реформы, из-за чего музей был закрыт. Об этом сообщает Le Parisien.

Уточняется, что протестующие перегородили все основные входы в музей. Они провели манифестацию на главном входе — под стеклянной пирамидой, разместив там плакаты с надписями «Культура в опасности» и «Лувр закрыт из-за забастовки».

По данным издания, помимо отмены намечаемой системы начисления баллов для получения пенсии трудящиеся работники Лувра требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Протесты и забастовки уже более 40 дней проводятся против пенсионной реформы во Франции, которая подразумевает повышение пенсионного возраста и отмену особых пенсионных тарифов для десятков профессий.

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