Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Актриса и режиссер Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Отмечается, что актриса прогуливалась в день своего рождения по центру столицы. Возле ресторана Макдональдс на нее наехал автомобиль.

По некоторым данным, за рулем находилась девушка.

Уточняется, что у Литвиновой травмированы рука и нога. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

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