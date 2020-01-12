Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы
Актриса и режиссер Рената Литвинова пострадала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
Отмечается, что актриса прогуливалась в день своего рождения по центру столицы. Возле ресторана Макдональдс на нее наехал автомобиль.
По некоторым данным, за рулем находилась девушка.
Уточняется, что у Литвиновой травмированы рука и нога. Врачи оказывают ей необходимую помощь.
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