Замок XIV века под Калининградом выставили на электронную продажу

Калининградские власти решили продать объект культурного наследия — тевтонский замок XIV века «Прейсиш-Эйлау» в городе Багратионовске, через электронный конкурс, передает РИА «Новости».

Уточняется, что по итогам независимой экспертизы, начальная цена продажи объекта — 6,34 млн руб.

Также отмечается, что новому собственнику необходимо будет предусмотреть финансирование и организацию различных работ, направленных на обеспечение сохранности замка.

В агентстве напомнили, что в октябре 2019 года вступили в силу изменения в положение о проведении продажи государственного или муниципального имущества, в соответствии с которым теперь продажа объектов культурного наследия осуществляется через конкурс в электронной форме.

Замок Тевтонского ордена «Прейсиш-Эйлау» был построен в 1330 году. Его не ремонтировали и не эксплуатировали после Второй мировой, только подвалы замка и форбург использовались в качестве складов.