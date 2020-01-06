Рассел Кроу не приехал получать «Золотой глобус» из-за пожаров в Австралии

Актер Рассел Кроу получил премию «Золотой глобус» за роль в сериале «Самый громкий голос», однако не приехал получать ее из-за пожаров в Австралии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Актер решил остаться в Австралии со своей семьей. По словам организаторов, Кроу остался дома, чтобы защитить семью от охвативших страну пожаров».

Его послание зачитала на церемонии. В тексте актер упомянул, что разбушевавшаяся стихия является результатом деятельности человека.

Лесные пожары в Австралии выжгли миллионы гектаров земли. 17 человек погибли из-за огня, а также были уничтожены тысячу домов. Кроме того, погибли около 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных.