Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе во время финала музыкального шоу «Голос» назвал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнуров лучшим наставником, передает РИА «Новости».

В финале восьмого сезона ученик Шнурова Антон Токарев занял второе место, на первом — Аскер Бербеков, педагогом которого был Меладзе.

В своей заключительной речи Константин Меладзе поздравил всех наставников с Новым годом и отметил, что восхищен их работой.

«Я очень многому у них научился, а предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник», — сказал продюсер.

Шнуров удивился сказанным словам, так как до этого Меладзе неоднократно его критиковал.

«Как говорят в десанте: «кто, если не я», — сказал он со сцены, получив награду», — заявил лидер «Ленинграда», получив награду как лучший из членов жюри по итогам зрительского голосования.

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