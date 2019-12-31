Пригожин осадил критиков Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Взгляд» отреагировал на критику концертов Аллы Пугачевой.
Ранее критик Сергей Соседов поделился своей оценкой выступлений «возрастных» артистов, назвав их печальным зрелищем и отметив, что Пугачева на сцене якобы «еле дышит». «Для того чтобы говорить что-то о ней, нужно хоть что-то в этой жизни сделать», – парировал Пригожин, напоминая, что артист — человек свободный и может выступать столько, сколько пожелает. «Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому», – заявил продюсер.
Алла Пугачева в апреле 2019 года выступила в Кремле с концертом, посвященным ее 70-летию. В следующий раз она пообещала организовать сольный концерт в 80 лет.
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