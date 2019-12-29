Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым

Народную артистку России Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Ее похоронили рядом с близким коллегой и другом режиссером Марком Захаровым.

Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Простились с артисткой в здании театра на Чистопрудном бульваре. В последний путь Волчек проводили овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».

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