С Галиной Волчек простились в Москве

__is_photorep_included12889856: 1

В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что очередь из желающих попрощаться с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, и поток людей не иссякал на протяжении более трех часов.

В последний путь Волчек проводили овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве началось прощание с Галиной Волчек

— Артисты «Современника»: последним желанием Галины Волчек было продолжение работы в театре