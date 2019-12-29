С Галиной Волчек простились в Москве
В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре простились с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря на 87-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что очередь из желающих попрощаться с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, и поток людей не иссякал на протяжении более трех часов.
В последний путь Волчек проводили овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».
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