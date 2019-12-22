Дубовицкая прокомментировала свои слова о браках с большой разницей в возрасте

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Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала в разговоре с «Газетой.Ru» свои слова о браках с большой разницей в возрасте.

Говоря о своих словах в программе «Секрет на миллион» Дубовицкая отметила, что не имела ввиду женитьбу юмориста Евгения Петросяна, слухи о которой ходят в СМИ.

«В этом ответе нет ничего про Петросяна. Я лишь сказала, что не приветствую браки с большой разницей в возрасте. Все. Точка. Про Петросяна я ничего не могу сказать, потому что о его ситуации я ничего не знаю. Мне вообще нечего про это говорить. Он не снимается в моей программе лет 15», — сказала Дубовицкая «Газете.Ru».

В программе «Секрет на миллион» Дубовицкая, отвечая на вопрос об отношении к бракам с большой разницей в возрасте, выразила сочувствие молодым девушкам, выходящим замуж за мужчин намного старше, уточнив у ведущей:«Это про Петросяна?».

В разговоре с «Газетой.Ru» Дубовицкая удивилась тому, что упоминала имя артиста в эфире программы.

«Это я говорю? Я в кадре?» — возмутилась ведущая «Аншлага».

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