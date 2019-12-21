У мужа Заворотнюк заблокировали счета
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Банковские счета фигуриста Петра Чернышева оказались заблокированы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что налоговая служба Санкт-Петербурга стала инициатором проведения блокировки активов мужа актрисы Анастасии Заворотнюк.
Уточняется, что причиной блокировки могли стать подозрительные финансовые операции.
По данным Telegram-канала, Чернышев тратит финансовые средства на лечение актрисы, а также реабилитационные центры.
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