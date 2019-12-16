Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»

Певица Алла Пугачева отказалась участвовать в записи «новогодних огоньков» для телевидения, передает сайт kp.ru со ссылкой на директора артистки Елену Чупракову.

Ранее в 2019 году Пугачева дала два юбилейных концертах, снималась для Первого канала и выпустила фильм о себе «Тот самый концерт». «Алла Борисовна не будет петь в «новогодних огоньках», — сказала Чупракова.

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года Алла Пугачева все же появилась на телеэкранах, хотя также отказывалась от записи «огоньков».

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