Ротару уговаривают выступать в России

Концертный директор Софии Ротару в России Сергей Лавров отреагировал на травлю певицы, передает «Собеседник».

По словам Лаврова, Ротару не поехала в Россию на запись «Песни года» в 2018 году из-за того, что в стране ввели военное положение и не выпускали мужчин, а мужчины есть у нее в команде. Также Лавров отметил, что Ротару спонсирует не украинскую армию, а свою родню. «У нее пять братьев и сестер, дети и внуки, которых надо поставить на ноги. Она в прошлом году купила трактор своему брату. Потом, откуда у нее деньги? Не забывайте, что ей 72 года», — напомнил он.

Также он рассказал, что Ротару платит налоги за выступления в России и содержит в Крыму дом и отель с рестораном, предоставляя рабочие места россиянам. «Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю», — признался он.

Ранее Софию Ротару раскритиковали из-за планов принять участие в записи концерта «Песня года» и фестивале «Легенды Ретро FM» в России. В 2018 году Ротару отказывалась от гастролей в России из-за введения военного положения на Украине, однако не делала высказываний по поводу отношений двух стран.

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