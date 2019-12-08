Милонов назвал опасность Бузовой

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о негативном влиянии Ольги Бузовой на молодежь. Об этом он сказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Он считает, что певица показывает плохой пример подрастающему поколению.

По словам парламентария, это происходит по причине того, что Бузова поет.

«Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем. У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин – он всяко лучше нее поет и зарабатывает меньше, чем она», — добавил Милонов.

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