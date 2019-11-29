Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в «Черной вдове», пишут СМИ
Пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me сообщил, что Роберт Дауни сыграет Железного человека Тони Старка в камео в супергеройской картине «Черная вдова».
В доказательство этого он показал скриншот из пока не вышедшего трейлера «Черной вдовы». На скриншоте действительно можно разглядеть человека, похожего на Дауни-младшего в роли Тони Старка.
Ранее СМИ уже намекали на возможность съемок Роберта Дауни в фильме.
Первый трейлер «Черной вдовы» может быть опубликован уже в декабре 2019 года. Премьера картины запланирована на 30 апреля 2020 года.
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New leaked images reveal Tony Stark's cameo in the Black Widow trailer, which is expected to be released in upcoming days.#BlackWidow #Marvel #TonyStark pic.twitter.com/UzqfJcdjIz— The Defiant Inside Me (@DefiantInsideMe) November 28, 2019