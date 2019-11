Роберт Дауни-младший сыграет Тони Старка в «Черной вдове», пишут СМИ

Пользователь Twitter под псевдонимом The Defiant Inside Me сообщил, что Роберт Дауни сыграет Железного человека Тони Старка в камео в супергеройской картине «Черная вдова».

В доказательство этого он показал скриншот из пока не вышедшего трейлера «Черной вдовы». На скриншоте действительно можно разглядеть человека, похожего на Дауни-младшего в роли Тони Старка.

Ранее СМИ уже намекали на возможность съемок Роберта Дауни в фильме.

Первый трейлер «Черной вдовы» может быть опубликован уже в декабре 2019 года. Премьера картины запланирована на 30 апреля 2020 года.

New leaked images reveal Tony Stark's cameo in the Black Widow trailer, which is expected to be released in upcoming days.#BlackWidow #Marvel #TonyStark pic.twitter.com/UzqfJcdjIz