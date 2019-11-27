Трамп выложил фото в образе Рокки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter необычную фотографию.

Отмечается, что на снимке изображено тело вымышленного персонажа из серии одноименных фильмов про профессионального боксера Рокки, где с помощью фотомонтажа у него лицо Трампа.

Сам глава Белого дома никакого описания к посту не прикрепил.

Пользователи социальной сети в комментариях начали отправлять неудачные фотографии американского лидера, на которых запечатлен полный Трамп во время игры в гольф.

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