Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann. Ролик выложили на YouTube-канале группы.

На кадрах видно, что действие, вероятно, происходит в СССР.

Отмечается, что в клипе Лобода исполнила роль заводской рабочей.

До этого певица опубликовала в своем Instagram постер этого клипа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В группе лидера Rammstein анонсировали участие Лободы в их клипе

— Интрига нарастает: Лобода попала на постер Линдеманна

— Тилль Линдеманн оценил российских фанатов