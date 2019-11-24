Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна
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Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann. Ролик выложили на YouTube-канале группы.
На кадрах видно, что действие, вероятно, происходит в СССР.
Отмечается, что в клипе Лобода исполнила роль заводской рабочей.
До этого певица опубликовала в своем Instagram постер этого клипа.
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