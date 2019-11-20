Николаю Цискаридзе понадобилась помощь врачей, пишут СМИ

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Танцовщик Николай Цискаридзе был вынужден обратиться за помощью к медикам, передает «Рен ТВ».

Утверждается, что Цискаридзе почувствовал себя плохо и несколько раз вызывал себе скорую помощь — утром и днем. От госпитализации он отказывался, однако после сам обратился в больницу. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, и артист уехал домой.

Как сообщает Telegram-канал 112, у Цискаридзе аллергическая реакция на фоне стресса.

Николаю Цискаридзе 45 лет. Трижды лауреат театральной премии «Золотая маска». Возглавляет Академию русского балета имени Вагановой.

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