Русская танцовщица бросила Джонни Деппа

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Танцовщица Полина Глен рассталась с голливудским актером Джонни Деппом, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на друзей девушки.

Утверждается, что 24-летняя девушка уехала от 56-летней звезды домой в Россию, не выдержав давления и судебных тяжб с бывшей женой Деппа Эмбер Херд.

Также инсайдеры рассказывают, что Джонни Депп убеждал Полину Глен выйти за него замуж и хотел познакомиться с ее родителями. Эти планы Полина якобы назвала абсурдными.

О романе Глен и Деппа таблоиды сообщили весной 2019 года. Утверждалось, что пара познакомилась на вечеринке, и девушка привлекла Деппа тем, что не узнала звезду «Пиратов Карибского моря».

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