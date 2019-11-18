Русская танцовщица бросила Джонни Деппа
Танцовщица Полина Глен рассталась с голливудским актером Джонни Деппом, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на друзей девушки.
Утверждается, что 24-летняя девушка уехала от 56-летней звезды домой в Россию, не выдержав давления и судебных тяжб с бывшей женой Деппа Эмбер Херд.
Также инсайдеры рассказывают, что Джонни Депп убеждал Полину Глен выйти за него замуж и хотел познакомиться с ее родителями. Эти планы Полина якобы назвала абсурдными.
О романе Глен и Деппа таблоиды сообщили весной 2019 года. Утверждалось, что пара познакомилась на вечеринке, и девушка привлекла Деппа тем, что не узнала звезду «Пиратов Карибского моря».
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