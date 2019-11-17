Стало известно, когда начнется показ новых серий «Ну, погоди!»
Первые новые серии мультфильма «Ну, погоди! запланированы на лето 2020 года. Об этом рассказала RT председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
По ее словам, в продолжении известного мультфильма появятся новые второстепенные герои. Все действия будут происходить на фоне главных событий Волка и Зайца, но не в советские времена. Цикл мультфильмов хотят снять к 50-летию мультсериала.
Как пояснила «Газете.Ru» представитель студии Марина Малыгина, работать над новым «Ну, погоди!» еще не начали. В настоящее время идет лишь подготовка.
«Нет ни сценарных каких-то наработок, ни концепта — то есть, еще предстоит сформировать творческую и креативную группу», — добавила Малыгина.
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