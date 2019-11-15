Disney нашел актера на роль принца Эрика в «Русалочке»

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В фильме по мотивам мультфильма «Русалочка» принца Эрика в сыграет актер Джона Хауэр-Кинг, передает Variety.

Инсайдеры утверждают, что Хауэр-Кинг уже прошел две кинопробы, последняя из которых прошла 9 ноября в Лондоне в присутствии режиссера фильма Роба Маршалла.

Ранее СМИ сообщали о том, что принца может сыграть поп-исполнитель Гарри Стайлс. На роль Ариэль студи Disney уже выбрала 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бейли.

Джона Хауэр-Кинг снимался в фильме «Путь домой» и сериале «Маленькие женщины».

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