Disney нашел актера на роль принца Эрика в «Русалочке»
В фильме по мотивам мультфильма «Русалочка» принца Эрика в сыграет актер Джона Хауэр-Кинг, передает Variety.
Инсайдеры утверждают, что Хауэр-Кинг уже прошел две кинопробы, последняя из которых прошла 9 ноября в Лондоне в присутствии режиссера фильма Роба Маршалла.
Ранее СМИ сообщали о том, что принца может сыграть поп-исполнитель Гарри Стайлс. На роль Ариэль студи Disney уже выбрала 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бейли.
Джона Хауэр-Кинг снимался в фильме «Путь домой» и сериале «Маленькие женщины».
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