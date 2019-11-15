Бузова намерена выступить на «Евровидении»

Российская певица Ольга Бузова сообщила о своем желании выступить на «Евровидении», передает издание Teleprogramma.pro.

Такое заявление артистка сделала во время концерта, прошедшего 14 ноября.

«Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — сказала Бузова.

При этом она не уточнила, в каком именно году она хочет попробовать свои силы в конкурсе.

Как известно, «Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме.

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