Бузова намерена выступить на «Евровидении»
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Российская певица Ольга Бузова сообщила о своем желании выступить на «Евровидении», передает издание Teleprogramma.pro.
Такое заявление артистка сделала во время концерта, прошедшего 14 ноября.
«Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — сказала Бузова.
При этом она не уточнила, в каком именно году она хочет попробовать свои силы в конкурсе.
Как известно, «Евровидение-2020» состоится в голландском Роттердаме.
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