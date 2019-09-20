Генпрокуратура просит смягчить наказание актеру Устинову
Представление Генпрокуратуры о смягчении наказания актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года Росгвардии на несанкционированной акции в Москве, поступило в Мосгорсуд.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура попросила изменить приговор актеру Павлу Устинову.
Устинов получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и отбывания в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа. После оглашения решения суда, он подал апелляционное представление в Мосгорсуд.