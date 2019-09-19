Суд рассмотрит изменение меры пресечения Устинову по ходатайству Кучерены

Генпрокуратура России направила в Мосгорсуд представление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены. Об этом сообщает «Интерфакс»

Отмечается, что заседание пройдет в 12.00 в пятницу, 20 сентября.

Кроме того, назначенное на 23 сентября заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову перенесено на 3 октября.

До этого стало известно, что Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОН, опасном для его здоровья (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Ранее сообщалось, что адвокат Кучерена заявил, что будет защищать актера Устинова.