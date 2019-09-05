Фильм «Джокер» назвали лучшим кинокомиксом в истории

Фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли назвали лучшим кинокомиксом в истории. Об этом сообщается на сайте International Movie Database (IMDb).

Стоит отметить, что картину уже оценили на 9,7 балла из 10 возможных. Таким образом, фильм обошел по рейтингу «Темного рыцаря» Кристофера Нолана.

Фильм является переосмыслением истории Джокера, который был комиком Артуром Флеком. Он старался нести в мир радость, но, столкнувшись с жестокостью людей, стал злодеем.

Дата выхода на большие экраны запланирована на 3 октября.

Ранее сообщалось, что Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за «Джокера».