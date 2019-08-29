Мэттью Макконахи стал преподавателем

Американский актер Мэттью Макконахи станет преподавать в Техасском университете с осени 2019 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Как пишет издание, актер периодически посещал вуз с 2015 года, а накануне университет сделал заявление, в котором сообщается о его повышении за «выдающуюся работу учителя и наставника».

Уточняется, что доктор Макконахи будет преподавать на факультете радио и телевидения.

В университете Техаса добавили, что уважают актера за его «готовность работать со студентами за пределами класса».

Ранее сообщалось, что Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска.