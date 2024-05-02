Фильм «Сто лет тому вперед» подогрел продажи книг Кира Булычева

Интерес к произведениям писателя-фантаста Кира Булычева вырос на 45% по сравнению с предыдущим месяцем после премьеры фильма «Сто лет тому вперед» в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Литрес».

В период с 1 по 30 апреля, по данным сервиса, выросли продажи произведений Кира Булычева, а также прочтения и прослушивания по «Литрес. Подписке».

Самой популярной книгой Кира Булычева за апрель стал роман «Поселок» в озвучке Ивана Литвинова, второе место заняла повесть «Девочка, с которой ничего не случится. Ржавый фельдмаршал» в озвучке Екатерины Хлыстовой, на третьем оказалась повесть «Сто лет тому вперед», которую озвучила Алла Човжик.

Продажи, чтения и прослушивания книги «Сто лет тому вперед», которая легла в основу одноименной экранизации Александра Андрющенко, выросли в пять раз по сравнению с мартом.

В фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова достались Даше Верещагиной и Марку Эйдельштейну. Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

Накануне Бондарчук назвал фильм «Сто лет тому вперед» стал подведением итогов в индустрии кино за последние 30 лет.

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