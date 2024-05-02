Парламент Эстонии не принял заявление против РПЦ

Эстонский парламент не принял заявление против Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

В материале отметили, что парламенту не хватило времени принять заявление, в котором РФ обвиняется в «военной агрессии» против Украины, а РПЦ причислена к институтам, поддерживающим эти действия.

«Обсуждение должно продолжиться на следующей неделе», — подчеркивает портал.

Обсуждать документ депутаты начали в 12:12, но примерно через два часа отведенное на заседание время истекло. В публикации уточнили, что в начале недели Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) предложила отложить обсуждение данного заявления, затем с аналогичной просьбой в парламент обратился архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма.

Накануне постпредство РФ при ОБСЕ обвинило Эстонию в нарушении конституционных прав граждан за посягательство на свободу вероисповедания граждан.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.