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В Германии предложили уменьшить выплаты беженцам с Украины

МИД Баварии предложил снизить выплаты украинским беженцам на €100

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Andreea Alexandru/AP

Глава министерства внутренних дел Баварии Йоахим Херманн предложил уменьшить выплаты украинским беженцам на €100. Об этом сообщает передает немецкий журнал Focus.

Министр заявил, что вместо национального пособия по безработице, составляющего €563, вынужденным переселенцам с Украины следует выплачивать €460, как просителям убежища.

Согласно информации издания, данный перерасчет поможет сэкономить федеральному бюджету приблизительно €840 млн в год.

При этом правящие политические силы ФРГ (Социал-демократическая партия и «Зеленые») пока что негативно отнеслись к данной инициативе, заключается в материале.

В апреле президент Немецкой ассоциации округов Райнхард Загер заявил, что некоторые округа ФРГ потребовали остановить приток украинских беженцев в страну из-за невозможности их размещения.

Ранее в Германии заявили, что украинские беженцы должны быть в безопасности.

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