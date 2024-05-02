Денежные переводы из России в Армению резко упали

Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $656,6 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айка Аветисяна.

Для сравнения: за январь — март 2023 года из РФ в Армению поступило $1,1 млрд.

«Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические, которые оказывают существенное воздействие на движение денежных средств», — прокомментировал динамику председатель ЦБ республики Мартин Галстян.

До этого сообщалось, что денежные переводы из России в Грузию за первые три месяца текущего года упали на 73%, до $182,8 млн. Тем не менее РФ по-прежнему занимает первую строчку по объему переводов в эту страну.

Ранее в России увеличили лимит бесплатных переводов между своими счетами.