Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Денежные переводы из России в Армению резко упали

Объем денежных переводов из России в Армению за квартал сократился на 40%

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $656,6 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айка Аветисяна.

Для сравнения: за январь — март 2023 года из РФ в Армению поступило $1,1 млрд.

«Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические, которые оказывают существенное воздействие на движение денежных средств», — прокомментировал динамику председатель ЦБ республики Мартин Галстян.

До этого сообщалось, что денежные переводы из России в Грузию за первые три месяца текущего года упали на 73%, до $182,8 млн. Тем не менее РФ по-прежнему занимает первую строчку по объему переводов в эту страну.

Ранее в России увеличили лимит бесплатных переводов между своими счетами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами