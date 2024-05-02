Пропавшего в Бурятии четырехлетнего мальчика нашли мертвым в стиральной машине

В Советском районе Улан-Удэ местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своего четырехлетнего пасынка, который считался пропавшим без вести. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

По данным следствия, к смерти четырехлетнего ребенка может быть причастен его отчим, тело мальчика обнаружили в стиральной машине в сарае на территории дома, где он проживал вместе с матерью, ее сожителем и дедушкой.

Ребенок пропал днем 27 апреля, родственники сообщили полицейским, что мальчик вышел из дома и бесследно исчез. Как установили следователи, отчим в течение дня избивал ребенка, в какой-то момент мальчик потерял сознание и скончался, мужчина спрятал тело в старой стиральной машине. После обнаружения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Мать и отчима проверили на полиграфе, выяснилось, что мужчина пытался обмануть устройство и знал, где находится тело пропавшего. Возбуждено уголовное дело об убийстве, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Улан-Удэ мать-наркоманка избивала полуторагодовалую дочь.