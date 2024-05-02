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Путин одобрил проект соглашения о системе таможенного транзита в ЕАЭС

Путин одобрил подписание соглашения о таможенном транзите ЕАЭС и третьих сторон

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)», — говорится в сообщении.

22 апреля правительство России поддержало законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли Ирана и стран Евразийского экономического союза.

25 декабря ЕАЭС, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, подписал соглашение о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. По словам экономистов, Тегеран прежде всего интересует развитие торговли с Россией, на операции которой в союзе приходится 75%: в ближайшие годы страны планируют нарастить товарооборот в 10 раз.

Отмечалось, что российские власти могут начать информировать заранее страны ЕАЭС об ограничениях, вводимых во взаимной торговле.

Ранее в Азербайджане ответили на вопрос о вступлении в ЕАЭС.

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