Путин одобрил проект соглашения о системе таможенного транзита в ЕАЭС

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил подписание соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)», — говорится в сообщении.

22 апреля правительство России поддержало законопроект о ратификации соглашения о создании зоны свободной торговли Ирана и стран Евразийского экономического союза.

25 декабря ЕАЭС, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, подписал соглашение о всеобъемлющем партнерстве с Ираном. По словам экономистов, Тегеран прежде всего интересует развитие торговли с Россией, на операции которой в союзе приходится 75%: в ближайшие годы страны планируют нарастить товарооборот в 10 раз.

Отмечалось, что российские власти могут начать информировать заранее страны ЕАЭС об ограничениях, вводимых во взаимной торговле.

Ранее в Азербайджане ответили на вопрос о вступлении в ЕАЭС.