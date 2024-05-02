Российского школьника уличили в издевательстве над собакой в лифте многоэтажки

В Краснодаре жители многоэтажки жалуются на школьника, регулярно избивающего пса. Видео опубликовал Telegram-канал «Телетайп».

Издевательства над собакой попали на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома №127/2 на улице имени Сергея Есенина. Судя по записям, малолетний житель многоэтажки систематически избивает свою собаку ногами, пока рядом никого нет. Он пинал животное в подъезде, лифте и на улице, но наказания за это пока не понес.

Автор поста попросил родителей хулигана принять меры и провести воспитательную работу с ребенком, а также сообщил, что заявления в полицию и органы опеки уже написаны.

«На основании выявленной в интернете информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки. В ходе разбирательства будет принято законное решение и действиям молодого человека дана правовая оценка» — отметили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Ранее подростки устроили стрельбу по собакам в Гатчине ради забавы.