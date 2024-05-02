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Трамп заявил о готовности Байдена устроить в США аналог нападения на Израиль

Трамп: Байден полон решимости устроить в США аналог атаки на Израиль

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Eduardo Munoz/Reuters

Из-за политики президента Джо Байдена по приему беженцев Соединенным Штатам грозит нападение, аналогичное тому, что произошло в Израиле 7 октября прошлого года. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает The Independent.

«Джо Байден, похоже, полон решимости создать условия для атаки в стиле 7 октября прямо здесь, в Америке. Это произойдет, когда все эти люди прибудут с южной границы», — рассказал политик. Трамп предупредил граждан США, что их города и деревни будут принимать множество людей из Газы, Йемена и других мест.

Экс-президент добавил, что нынешний глава Белого дома виноват в отсутствии жесткого контроля границы с Мексикой.

Накануне Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в неспособности урегулировать ситуацию с массовыми пропалестинскими протестами в стране.

Трамп также подверг критике Байдена в связи с протестами в Колумбийском университете.

Ранее Трамп обвинил Байдена в растрате средств на размещение нелегалов.

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