Netflix снимет мультсериал о шпионе Элвисе Пресли

Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix снимет комедийный мультсериал Agent King, в котором представит музыканта Элвиса Пресли в роли шпиона. Об этом сообщает THR.

Отмечается, что выход шоу приурочили к 42-й годовщине смерти певца. Сценарий к картине напишет Майк Арнольд. Соавторами и исполнительными продюсерами будут Джон Эдди и бывшая жена артиста Присцилла Пресли.

По словам экс-супруги музыканта, в детстве Элвис мечтал стать супергероем, который спасал бы мир. Она также добавила, что мультсериал позволит зрителям увидеть такого Элвиса Пресли, которого они не видели раньше.

Ранее сообщалось, что Netflix представил русский трейлер сериала «Ведьмак».