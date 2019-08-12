На концерте Веры Брежневой возникла проблема с пиротехникой

Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой произошел сбой в работе пиротехнической системы. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел на концерте в Баку.

«…я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма», — рассказала Брежнева.

Она добавила, что восприняла происходящее как запланированный эффект и продолжила выступление. В то же время за кулисами не могли остановить дым, но решили не прерывать номер.

Ранее сообщалось, что во время концерта немецкой группы Rammstein в Риге загорелись декорации.