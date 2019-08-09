Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

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В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Во время прощания звучат хиты Вилли Токарева — в частности, его песня «Небоскребы».

Прощание продлится до 12:00. Похороны будут закрытыми по желанию родственников.

Вилли Токарев умер в одном из онкологических центров Москвы 4 июля. Ранее сообщалось, что Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве.