Дочь Брюса Ли пожаловалась на Тарантино

Дочь голливудского актера Брюса Ли американская актриса Шенон Ли осталась недовольна тем, как американский режиссер Квентин Тарантино изобразил ее отца в своем новом фильме «Однажды в Голливуде». Об этом сообщает The Independent.

Она отметила талант американского актера Майка Мо, который сыграл Брюса Ли. Однако ей не понравилось решение превратить ее отца в карикатурного персонажа.

По словам Шенон Ли, во время фильма она чувствовала себя неловко из-за того, что люди смеялись над ее отцом.

Ранее сообщалось, что «Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино.