Звезда «Игры престолов» отомстит за убийство жены

Звезда «Игры престолов» и «Аквамена», актер Джейсон Момоа получил главную роль в фильме «Милая девочка» (Sweet Girl) от Netflix, сообщает Deadline.

По сюжету криминальной драмы вдовец ищет возмездия и мстит за убийство жены.

Ппроект «Sweet Girl» стал вторым для Момоа с Netflix. До этого он сыграл в историческом сериале «Граница» («Frontier»).

Ранее Момоа, который сыграл кхала Дрого в «Игре престолов», поделился воспоминаниями о съемках первого сезона сериала.