Фанатка A$AP Rocky хотела взорвать посольство Швеции из-за ареста рэпера
Ребекка Кантер угрожала взорвать посольство Швеции в США в связи с арестом A$AP Rocky. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что после того, как музыкант был арестован, его поклонница подошла к зданию шведского посольства, вылила на звание жидкость и заявила, что собирается поджечь здание. Позднее оказалось, что жидкостью был обычный лимонад.
Уточняется, что после этого девушка исчезла в неизвестном направлении, а затем вернулась на следующий день и уже, проникнув в посольство, начала кричать и оскорблять сотрудников ведомства.
Кроме того, она объяснила, что ее возмущение связано с арестом A$AP Rocky, а также отказалась покидать здание и села на пол.
Позднее дебоширку увезли сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что Швеция отказалась обсуждать с Трампом дело A$AP Rocky.