Фанатка A$AP Rocky хотела взорвать посольство Швеции из-за ареста рэпера

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Ребекка Кантер угрожала взорвать посольство Швеции в США в связи с арестом A$AP Rocky. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что после того, как музыкант был арестован, его поклонница подошла к зданию шведского посольства, вылила на звание жидкость и заявила, что собирается поджечь здание. Позднее оказалось, что жидкостью был обычный лимонад.

Уточняется, что после этого девушка исчезла в неизвестном направлении, а затем вернулась на следующий день и уже, проникнув в посольство, начала кричать и оскорблять сотрудников ведомства.

Кроме того, она объяснила, что ее возмущение связано с арестом A$AP Rocky, а также отказалась покидать здание и села на пол.

Позднее дебоширку увезли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что Швеция отказалась обсуждать с Трампом дело A$AP Rocky.