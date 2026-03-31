Вассерман усомнился в эффективности второго иностранного в школах

Не все люди, изучающие один или несколько иностранных языков, действительно ими владеют, многое зависит от возраста и методов обучения. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в комментарии газете «Взгляд», комментируя планы Минпросвещения.

Он отметил, что языки лучше всего усваиваются в раннем возрасте, когда дети способны легко осваивать сразу несколько языков и не путают их между собой. По его словам, с возрастом процесс становится сложнее, поэтому в школе требуются более продуманные и сложные методики обучения.

«Я и сам ни одним иностранным языком толком не владею, ведь кроме родного русского, знаю еще его украинский диалект, поскольку учил его в школьные годы», — признался он.

Он подчеркнул, что сам факт изучения языка не гарантирует владения им, и привел пример, согласно которому в 1990-е годы в одной из передач самым распространенным языком в мире называли «ломаный английский».

В заключение Вассерман отметил, что владение несколькими языками полезно, однако уровень подготовки после школы и качество методик преподавания остаются отдельной проблемой.

Минпросвещения рассматривает введение второго иностранного языка в школах. При этом в ведомстве уточнили, что он не будет обязательным для старших классов и будет изучаться по желанию учеников и заявлению родителей.

Ранее стало известно, что русский язык на Кубе будут преподавать как первый иностранный.

 
