Видео: мигрант устроил жесткое ДТП и сбежал из патрульного авто

В Нижнем Новгороде мигрант устроил жесткое ДТП и сбежал из патрульной машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Авария произошла днем 19 марта, когда 34-летний мужчина на «Ладе» врезался в машины, прижавшись к обочине. В итоге травмы получил 75-летний пенсионер, стоявший у авто», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Lada на скорости врезается в другие автомобили, а также сбивает человека, который от удара вылетает на проезжую часть. По данным канала, травмы, который получил пожилой пешеход, оказались несовместимыми с жизнью.

После ДТП водитель дождался сотрудников ДПС, прошел медосвидетельствование, а затем сбежал из патрульного автомобиля. Правоохранители нашли мигранта в Самаре и вернули в Нижний Новгород. Выяснилось, что мужчина – иностранец, который находится в России незаконно. Кроме того, ранее водителя уже привлекали к уголовной ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время нарушитель находится под арестом.

Ранее туляк избил водителя через окно автомобиля.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
